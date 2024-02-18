تناول أدوية دواجن بالخطأ.. إصابة شاب بتسمم فى سوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج، شابًا مصابًا بحالة إعياء شديد وألم بالبطن وقيء مستمر إثر تناوله أدوية خاصة بعلاج الدواجن عن طريق الخطأ بناحية قرية نزالى داود بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مستشفى طهطا العام يفيد بوصول شاب مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله أدوية خاصة بعلاج الدواجن عن طريق الخطأ أثناء تواجده بالمنزل.

وعقب الانتقال والفحص تبين وصول المدعو م. ل. ع 27 سنة ويقيم بناحية قرية نزالى داود بطهطا إلى مستشفى طهطا العام مصابًا بألم شديدة بالبطن ومغص وقيء مستمر، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له بقسم استقبال الباطنة.

وبسؤال الشاب المصاب قرر أن إصابته حدثت عقب تناوله دواء خاصًا بعلاج الدواجن عن طريق الخطأ أثناء تواجده بالمنزل معللًا ذلك بتشابه العبوة مع دواء آخر، ونفى الشبهة الجنائية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وملابساتها وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإعمال شئونها حول الواقعة.