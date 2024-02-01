طعمية وعيش.. تسمم العشرات إثر تناولهم وجبة إفطار فى المنيا

أصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال، اليوم الخميس، بتقلصات وقىء، ادعاء تسمم غذائي عقب تناول وجبة إفطار «طعمية» بمركز العدوة في المنيا.

إصابة العشرات بينهم أطفال باشتباه تسمم بالمنيا

تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوصول مواطنين إلى مستشفي العدوة المركزي، ادعاء تسمم.

انتقل اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد مدير أمن المنيا، على رأس قوة إلى مستشفى العدوة، وتبين إصابة العشرات من الأطفال والكبار، بحالة تقلصات ادعاء تناول وجبة إفطار "طعمية" وخبز.

تم إجراء الإسعافات العاجلة، كما تم حجز بعض الحالات لاستكمال العلاج.

وكشفت التقارير الأولية الصادرة عن مستشفي العدوة المركزي برئاسة الدكتور طارق الزيات، مدير المستشفي، عن إصابات المترددين بتقلصات وقىء دون حالات خطرة.

وقد شهد استقبال المستشفى تزاحمًا كبيرًا من المواطنين المرافقين للحالات المصابة، ما دفع الأجهزة الأمنية للتدخل، لتهيئة المناخ للفرق الطبية لأداء عملهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.