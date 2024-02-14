مصطفى عمار: "المتحدة" حريصة على تقديم موسم رمضانى متنوع

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة الوطن، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصت هذا العام على تقديم دراما متنوعة تُلبي ذوق المشاهد المصري والعربي.

أضاف عمار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ؛السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية DMC، أن هناك أكثر من 18 عملًا في رمضان 2024 وتتميز تلك الأعمال بالتنوع الشديد بين الدراما التاريخية والاجتماعية والكوميدية.

تابع أن موسم دراما رمضان 2024 يتميز بمشاركة نجوم كبار على رأسهم يحيي الفخراني وكريم عبدالعزيز، وخالد النبوي، ونيللي كريم، وغادة عبدالرازق، وأمير كرارة، ومصطفى شعبان، وآسر ياسين، وأحمد العوضي، والفنانة روجينا، بالإضافة لمسلسل مسار إجباري.

وواصل: "هناك تنوع في الموسم الرمضاني لإرضاء كل الأذواق التي تنتظر أعمال الشركة المتحدة عبر قنواتها الفضائية، مؤكدًا أن موسم رمضان 2024 هو الأهم دراميًا في مصر والوطن العربي واصفًا إياه بـ«فاكهة الشاشات العربية".