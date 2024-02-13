شريف الشوباشى لـ"الشاهد": صعود التيار اليمينى المتطرف سبب التراجع الثقافى العالمى

قال الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي، إنه بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك عنصران أساسيان تسببا في التراجع الثقافي العالمي، ويتمثل السبب الأول في تغير طريقة التواصل بين الأشخاص، حيث قديمًا كان التواصل على مستوى الأسرة، ثم المجتمع، ثم القُطر، ثم المنطقة ومنه إلى العالم، وكلما كان هناك انفتاح في دائرة التواصل تغير مفهوم الشخص عن الحياة والثقافة.

التراجع الثقافي العالمي

وأكد الكاتب الصحفي شريف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العنصر الثاني المتسبب في تراجع الثقافة هو صعود التيار الرجعي الذي يظهر برداء الدين، وأوروبا بها فكر اليمين المتطرف الذي يشبه بقدر كبير الفكر الرجعي الديني، حيث يعتبر هذا الفكر اليميني أن الثقافة نوع من الرفاهية لا قيمة لها.

وتابع: "وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على زيادة الأفكار المعروضة دون عمق ودقة في المعروض، وهذا عكس ما كان يحدث قديمًا".



تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.