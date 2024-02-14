الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشوباشى: الأجيال الجديدة لديها الوعى الكافي للتعامل مع المنصات الإعلامية المختلفة

شريف الشوباشي
شريف الشوباشي

قال الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي، إن الأجيال الجديدة لديها قدر كبير من الوعي الذي سيمكنهم من الاستفادة من تلك المنصات الإعلامية الرقمية الكثيرة، معبرًا:" أنا ضد حجب  ما يُعرض عبر المنصات الإعلامية سوى في موضوعات قليلة".

 

حجب المنصات الإعلامية

وأكد شريف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “الشاهد"، أن حضارة الشواطيء في فرنسا في السبعينيات كانت السيدات ملابسهم تتسم بالضيق الشديد، وفي منتصف السبعينيات تم الاستغناء عن الجزء العلوي من ملابس السيدات بشكل كامل، واستمر هذا الوضع لمدة أكثر تزيد عن ١٥ عام".

 

وتابع:" فوجئت منذ ١٠ سنوات بأن جميع السيدات في الشواطيء الفرنسية يقوموا بارتداء المايوه البكيني  بشكل كامل وليس جزئي كما كان يتم ارتداءه في بداية السبعينيات، لذا فرنسا مرت بفترة كان بها انحراف فكري، ثم عاد الأمر لما كان عليه المجتمع مع قبل، لذا حجب المنصات الرقمية ليس الحل المثالي لمنع المجتمع من الانحراف، حيث تعود المجتمعات في النهاية إلى ماكنت عليه من قبل بشكل طبيعي وتلقائي".

 

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 


 

شريف الشوباشي اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز الكاتب شريف الشوباشي

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يبث فيديو يزعم ظهور السنوار وعائلته داخل نفق

الصحفيين: توفير 1.5 مليون لصالح النقابة بعد مراجعة تعاقدات مشروع العلاج

عاجل.. الاحتلال الإسرئيلي يقتحم المنطقة الغربية بنابلس

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

تاريخ عيد الحب 2024 .. ورسائل تهنئة الفلانتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟