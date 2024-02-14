الشوباشى: الأجيال الجديدة لديها الوعى الكافي للتعامل مع المنصات الإعلامية المختلفة

قال الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي، إن الأجيال الجديدة لديها قدر كبير من الوعي الذي سيمكنهم من الاستفادة من تلك المنصات الإعلامية الرقمية الكثيرة، معبرًا:" أنا ضد حجب ما يُعرض عبر المنصات الإعلامية سوى في موضوعات قليلة".

حجب المنصات الإعلامية

وأكد شريف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “الشاهد"، أن حضارة الشواطيء في فرنسا في السبعينيات كانت السيدات ملابسهم تتسم بالضيق الشديد، وفي منتصف السبعينيات تم الاستغناء عن الجزء العلوي من ملابس السيدات بشكل كامل، واستمر هذا الوضع لمدة أكثر تزيد عن ١٥ عام".

وتابع:" فوجئت منذ ١٠ سنوات بأن جميع السيدات في الشواطيء الفرنسية يقوموا بارتداء المايوه البكيني بشكل كامل وليس جزئي كما كان يتم ارتداءه في بداية السبعينيات، لذا فرنسا مرت بفترة كان بها انحراف فكري، ثم عاد الأمر لما كان عليه المجتمع مع قبل، لذا حجب المنصات الرقمية ليس الحل المثالي لمنع المجتمع من الانحراف، حيث تعود المجتمعات في النهاية إلى ماكنت عليه من قبل بشكل طبيعي وتلقائي".

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.



