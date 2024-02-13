ماري ماهر: زيارة أردوغان للقاهرة دليل تحسن العلاقات المصرية التركية

قالت ماري ماهر، باحثة بوحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر في هذا التوقيت تتويجًا لسلسة من العمليات التمهيدية المصرية التركية.

زيارة رئيس تركيا للقاهرة

وأكدت ماري ماهر، خلال لقائها ببرنامج " المواجهة" مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن العلاقات المصرية التركية تحسنت بصورة ملحوظة خلال الفترات القليلة الماضية، والدليل على ذلك زيارة أردوغان للقاهرة.

تطور العلاقات المصرية التركية



وأضافت في حديثها، أن العلاقات المصرية التركية اتبعت بعض الطرق التمهيدية في البداية، حيث كانت البداية من خلال مجموعات التعاون الاستخباراتية بين البلدين، تواصل دبلوماسي بين وزراء خارجية البلدين، ثم تطور الأمر إلى زيارة بعض وزراء تركيا مصر لمناقشة بعض القضايا التي تهم البلدين، ثم بعض اللقاءات الرئاسية.



ويجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى مصر، غدا الأربعاء، في زيارة هي الأولى له للقاهرة منذ عام 2012، في تحول جديد في علاقات البلدين.

ومنذ قطع العلاقات بين مصر وتركيا في يونيو 2013 مرت العلاقات بتطورات مهمة، لكن في مايو 2021 كانت نقطة البداية لاستعادة العلاقات المصرية- التركية وسط رغبة من قبل قادة البلدين في ضرورة انطلاق محادثات إنهاء أي توترات وخلافات في وجهات النظر بين البلدين لتجرى سلسة لقاءات استكشافية جرت بين القاهرة وأنقرة لبناء جسور الثقة بين الجانبن.