الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماري ماهر تكشف أهمية انعقاد لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا في القاهرة

ماري ماهر
ماري ماهر

قالت ماري ماهر، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن اجتماع لجنة الاتصال العربية أحد مخرجات اجتماع مجلس الوزارء الخارجية العرب، والتي عقدت بالقاهرة واتخذت خلالها قرار بعودة سوريا للجامعة العربية، وهو جزء من إدارك الدول العربية بشأن ضرورة إعادة الاتصالات المباشرة مع دمشق، لتحريك العملية السياسية السورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان الاجتماع يأتي في ظل مشهد سياسي جامد في سوريا وسببه أن الحل السياسي أصبح في مرتبة متأخرة نسبيًا نظرًا لتحول الاهتمام الدولي للأزمة الأوكرانية ومجرياتها، والاهتمام الأمريكي بصعود الصين.

وتابعت، كما أن تعثر مسار التطبيع السوري التركي لأن الحديث عليه أعطى أمالًا لتحريك العلمية السياسية، مؤكدة أن بعض الاشتراطات التي وضعها الجانب السوري ومنها انسحاب القوات التركية من الجانب الشمالي السوري أولًا ثم المفاوضات أدت لتعثر المسار.

هذا الاجتماع  يكرس الدول العربي في حل الأزمة السورية

وتابعت، أن هذا النوع من الاجتماعات يكرس دورعربي فاعل في الأزمة السورية في مواجهة الفاعلين الأخرين خاصة أن بعض الدول العربية تمتلك علاقات مع الفاعلين مما يمكنها أن تطرح نفسها كوسيط مقبول.

وأكدت أنه يساعد لبناء الثقة لطرح الملفات المشتركة على طاولة النقاشات والوصول لاتفاقيات فيها مثل ملف تهريب المخدرات وعودة اللاجئين والتي تشكل ضغطًا على دول الجوار لسوريا نتيجة انتقال التهديدات لها.

ماري ماهر لجنة الاتصال العربية سوريا تحريك العملية السياسية الحل السياسي حل الأزمة السورية

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