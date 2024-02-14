شريف الشوباشى لـ"الشاهد": لا يزعجنى انفتاح المواطن على المنصات الإعلامية لمتابعة الثقافات

قال الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي ، إنه لم يذهب للسينما منذ سنوات كثيرة، معبرًا: "أقوم بمتابعة الأفلام على المنصات الرقمية الحديثة".

الانفتاح على الثقافات المختلفة

وأكد الكاتب شريف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،:لا يزعجني انفتاح المواطن على المنصات الإعلامية لمتابعة ما يُعرض عليها من ثقافات مختلفة، ولكن يجب أن يدرك الجميع أنه يجب عمل تحليل وانتقاء للمعلومات التي يتم أخذها من هذه الثقافات بما يتوافق مع العادات والتقاليد والقيم التي تميز كل مجتمع عن الآخر".

وتابع: "رفاعة الطهطاوي قال في كتابه (تخليص الإبريز قي تلخيص باريز) إن الشخص عليه أن يأخذ من الخارج ما يتوافق معه فقط".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود