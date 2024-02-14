الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شريف الشوباشى لـ"الشاهد": لا يزعجنى انفتاح المواطن على المنصات الإعلامية لمتابعة الثقافات

شريف الشوباشى
شريف الشوباشى

قال الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي، إنه لم يذهب للسينما منذ سنوات كثيرة، معبرًا: "أقوم بمتابعة الأفلام على المنصات الرقمية الحديثة".

الانفتاح على الثقافات المختلفة 

وأكد الكاتب شريف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد  الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،:لا يزعجني انفتاح المواطن على المنصات الإعلامية لمتابعة ما يُعرض عليها من ثقافات مختلفة، ولكن يجب أن يدرك الجميع أنه يجب عمل تحليل وانتقاء للمعلومات التي يتم أخذها من هذه الثقافات بما يتوافق مع العادات والتقاليد والقيم التي تميز كل مجتمع عن الآخر".

وتابع: "رفاعة الطهطاوي قال في كتابه (تخليص الإبريز قي تلخيص باريز) إن الشخص عليه أن يأخذ من الخارج ما يتوافق معه فقط".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود

شريف الشوباشي اكسترا نيوز الشاهد الكاتب شريف الشوباشي المنصات الرقمية محمد الباز

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يبث فيديو يزعم ظهور السنوار وعائلته داخل نفق

عاجل.. الأمم المتحدة تحذر إسرائيل: اجتياح رفح سيؤدى إلى "مذبحة"

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

عاجل.. غارة أمريكية بريطانية على مواقع لميليشيا الحوثى فى الصليف باليمن

عاجل..انفجار ضخم بخط رئيسى لنقل الغاز فى إيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟