كندا: الهجوم الإسرائيلى على رفح سيكون مدمرًا.. ويجب وقف إطلاق النار

انضمت كندا، الثلاثاء، إلى عدة دول دعت إسرائيل لعدم اجتياح مدينة رفح، مؤكدة أن الهجوم الإسرائيلي البري المحتمل على رفح سيكون مدمرا بالنسبة إلى الفلسطينيين.

وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في تصريحات صحفية، أنها قلقة للغاية إزاء ما يحدث في غزة خصوصا رفح، مشددة على أن العملية ستكون مدمرة، وهي مدمرة للفلسطينيين وكل من يسعون إلى الاحتماء.

وتابعت جولي: "ما تطلب منهم حكومة بنيامين نتنياهو أن يفعلوه، وهو المغادرة مرة أخرى، غير مقبول لأنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولهذا السبب نحتاج إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم".

الصين تطالب إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية فى رفح

وسبق وطالبت الصين، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بضرورة وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح في أقرب وقت ممكن، محذرة من كارثة إنسانية في حال تواصل القتال.

وصرح الناطق باسم الخارجية الصينية، في بيان صحفي له اليوم، بأن الصين تتابع عن كثب الوضع في منطقة رفح، وتعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي.

"يونيسف": الوضع فى رفح الفلسطينية كارثى على جميع المقاييس

وسبق وأكد المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عمار عمار، اليوم، أن الوضع في مدينة رفح الفلسطينية كارثي على جميع المقاييس، حيث يواجه عدد هائل من الفلسطينيين فى تلك المنطقة المكتظة ظروفا لا إنسانية وغيابا للخدمات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وقال عمار، في مداخلة مع قناة "القاهرة": "إن أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، التي يتواجد بها 20 ألف نسمة فى كل كيلومتر مربع، ستؤدي إلى آثار كارثية كبيرة تهدد حياة الأطفال والمدنيين، وتعرقل قدرة المنظمات الدولية على تقديم المساعدات اللازمة".

وأضاف أن منظمة "اليونيسف" تعمل على تقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين فى قطاع غزة؛ لإبقاء المدنيين على قيد الحياة لكنها غير كافية، كما أنها طالبت المانحين بتقديم الدعم اللازم لتوفير الاحتياجات الإنسانية وبرامج الدعم النفسي للأطفال في غزة.