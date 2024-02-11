الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس تعلن العثور على 100 شهيد بعد انسحاب قوات الاحتلال

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم، العثور على قرابة 100 شهيد بعد انسحاب قوات الاحتلال من أحياء الرمال وتل الهوا في مدينة غزة معظمهم استشهدوا برصاص قناصة الاحتلال القتلة النازيين.

وأشارت حماس في بيان مساء اليوم، إلي أن تلك العمليات تشير إلى النهج الإجرامي الذي يتبعه هذا الكيان بهدف الإبادة ودفع الشعب الفلسطيني للهجرة عن أرضه قسرا.

txt

الصحة في غزة: الاحتلال يصر على ارتكاب إبادة جماعية باقتحامه رفح

ودعت حركة حماس شعوب وأحرار العالم لتواصل حراكها وإدانة هذا الكيان النازي، وحرب الإبادة التي يشنها ضد المدنيين من الأطفال والنساء.

وطالبت حماس محكمة العدل الدولية لتوثيق هذه الجرائم واعتماد قرار بوقف هذه الحرب واتخاذ الإجراءات لوقف هذه الجرائم المروعة ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة هذا الكيان المارق وقادته النازيين على جرائمهم التي يرتكبونها على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

txt

منذ النكبة وحتى الآن.. كم مخيمًا أُنشئ في غزة وكيف يعيش النازحين؟

حركة حماس الاحتلال الصهيونى الرمال تل الهوا غزة

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وطقس شديد البرودة (فيديو)

انضباط سعر الصرف بعد الضربات الحكومية لـ«المُضاربين بالدولار»

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

بالأسماء.. نتشر حركة تنقلات الشرطة لعام 2024

اللحوم بـ330 جنيهًا والأرز بـ28.. “الزراعة” تضخ سلع غذائية بتخفيضات 20%

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح