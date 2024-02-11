حماس تعلن العثور على 100 شهيد بعد انسحاب قوات الاحتلال

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم، العثور على قرابة 100 شهيد بعد انسحاب قوات الاحتلال من أحياء الرمال وتل الهوا في مدينة غزة معظمهم استشهدوا برصاص قناصة الاحتلال القتلة النازيين.

وأشارت حماس في بيان مساء اليوم، إلي أن تلك العمليات تشير إلى النهج الإجرامي الذي يتبعه هذا الكيان بهدف الإبادة ودفع الشعب الفلسطيني للهجرة عن أرضه قسرا.

ودعت حركة حماس شعوب وأحرار العالم لتواصل حراكها وإدانة هذا الكيان النازي، وحرب الإبادة التي يشنها ضد المدنيين من الأطفال والنساء.

وطالبت حماس محكمة العدل الدولية لتوثيق هذه الجرائم واعتماد قرار بوقف هذه الحرب واتخاذ الإجراءات لوقف هذه الجرائم المروعة ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة هذا الكيان المارق وقادته النازيين على جرائمهم التي يرتكبونها على مرأى ومسمع من العالم أجمع.