الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة في غزة: الاحتلال يصر على ارتكاب إبادة جماعية باقتحامه رفح

غزة
غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن جيش الاحتلال يسعى، الآن، إلى إخراج مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل عن الخدمة.

وأضاف المتحدث باسم الصحة في غزة:" رفح تفتقر للخدمات الصحية، والمنظومة الصحية بالأساس هشة بسبب الحصار حتى من قبل الحرب"، معتبرًا  الاحتلال يصر على ارتكاب إبادة جماعية بسبب عزمه اقتحام مدينة رفح وتنفيذ عملية عسكرية كبرى هناك.

وتابع "الاحتلال يستخدم المساعدات كسلاح إضافي، لقتل المدنيين الذين لا يجدون العلاج داخل المستشفيات".

على صعيد متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت وصول الأكسجين إلى مستشفى الأمل لأكثر من أسبوع، مما أدى إلى وفاة ثلاثة مرضى. و

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن إسرائيل لم تقدم أيضًا معدات طبية، وتواصل منع تسليم الوقود لمولدات الكهرباء في المستشفى، على الرغم من نفاد إمدادات الوقود خلال يومين، مما قد يؤدي إلى توقفها عن العمل.

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