الأونروا: إعاقة تفريغ 1049 حاوية إنسانية لأهالي غزة بميناء أسدود

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، الأحد، إن الوكالة تواجه عقبات إدارية متزايدة من إسرائيل، بينها حجز شحنة مساعدات تعادل إمدادات شهر بأكمله من المواد الغذائية في ميناء أسدود.

أضاف لازاريني، في تصريحات صحفية:" “لدينا هنا بيئة معادية تماما للوكالة في الوقت الراهن، لكن هناك بعض القرارات الآن بدأت تؤثر على قدرة الأونروا على العمل بشكل مناسب”.

وأفاد أن أحد المتعاقدين الذين يقومون بخدمات إدارية في ميناء أسدود أبلغ الأونروا، بأنه لم يعد بإمكانه مواصلة العمل مع الوكالة بموجب أوامر من السلطات الإسرائيلية.

وتابع لازاريني أنه نتيجة لذلك علقت شحنة من تركيا في الميناء تضم 1049 حاوية إمدادات تشمل الطحين (الدقيق) والحمص والسكر وزيت الطهي، وهي كمية تكفي احتياجات 1.1 مليون شخص لمدة شهر.

وأوضح أن الأونروا أبلغت تركيا بالوضع، ولم يصدر تعليق فوري بعد من السلطات التركية.