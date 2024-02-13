الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كارثة إنسانية.. الصين تطالب إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح

رفح
رفح

طالبت الصين، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بضرورة وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح في أقرب وقت ممكن، محذرة من كارثة إنسانية في حال تواصل القتال.

وصرح الناطق باسم الخارجية الصينية في بيان صحفي له اليوم، أن الصين تتابع عن كثب الوضع في منطقة رفح وتعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي.

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وزير الخارجية الإيطالى: كفانا ضحايا مدنيين فى غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 28340 مواطنا، وإصابة 67984 جريحا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

واشنطن: لا نرى الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح بداية لهجوم شامل

والإثنين، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لا ترى أن الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح هي بداية لهجوم شامل في المنطقة التي يحتمي بها النازحون من سكان قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين، أنه بدون خطة إسرائيلية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ، فإن واشنطن لن تدعم المضي قدمًا في عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح.

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عاجل.. غارات إسرائيلية كثيفة على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

أضاف أنه لا يعتقد أن قطع المساعدات الأمريكية عن إسرائيل سيكون خطوة أكثر تأثيرًا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل.

وأكدت أنها ما زالت تعارض شن هجوم بدون خطة لحماية المدنيين، وقال ميلر للصحفيين "بدون خطة ذات مصداقية كهذه ويمكنهم تنفيذها، فإننا لا نؤيد عملية عسكرية واسعة النطاق".

في موازاة ذلك، اعتبرت الخارجية أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الرهائن مقابل إرساء هدنة في غزة لا يزال ممكنًا وستكون فوائده "هائلة"، وذلك بعد عملية إسرائيلية دامية أسفرت عن إنقاذ رهينتين.

وقال متحدث الخارجية الأمريكي: "نعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وسنواصل مساعينا" لتحقيقه.

الصين مدينة رفح كارثة انسانية إسرائيل قطاع غزة الخارجية الصينية الإحتلال الإسرائيلي

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