الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: جريمة الاحتلال في حي أبو إسكندر ومجمع ناصر امتداد لحرب الإبادة

حماس
حماس

قالت حركة حماس، مساء الأحد، إن الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال في حي أبو إسكندر شمال مدينة غزة واستهداف قناصته للمدنيين العزل من أطفال ونساء في الشوارع والطرقات، واستمرار جرائم قنص المدنيين، خصوصًا في محيط مجمع ناصر الطبي بخانيونس هى امتداد لحرب الإبادة المتواصلة التي يشنها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام سمع وبصر العالم أجمع. 

ودعت حماس هيئة محكمة العدل الدولية، التي أقرت مجموعة من القرارات التي تهدف إلى حماية المدنيين من أعمال الإبادة، إلى متابعة هذه الجرائم المستمرة وتوثيقها، والمضي في إجراءات محاكمة هذا الكيان المارق، الذي يتحدى كافة القوانين والقرارات الدولية.

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دعت الحركة مجلس الأمن الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته، واتخاذ إجراءات جادة تضمن وقف هذه الجرائم المروعة، وتلزم حكومة الاحتلال الإرهابية، بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة.

وسبق، وقالت حركة حماس إن أي هجوم إسرائيلي على رفح يعني نسف مفاوضات التبادل مع الاحتلال، وفقًا لعاجل قناة القاهرة الإخبارية.

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وفي وقت سابق من اليوم أعلنت فصائل فلسطينية، عن مقتل اثنين من المحتجزين الإسرائيليين، وإصابة 8 آخرين إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ96 ساعة الأخيرة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

أشارت الفصائل إلى أن أوضاع المحتجزين في غزة تزداد خطورة جراء تصاعد العدوان على القطاع، ونحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 7 جنود من جيش الاحتلال في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

حركة حماس جيش الاحتلال مدينة غزة مجمع ناصر الطبي قطاع غزة العدل الدولية

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