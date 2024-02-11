الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون لوقف عمل الأونروا بالقدس

الأونروا
الأونروا

صادقت ما تسمى "لجنة الدستور والقضاء" في الكنيست الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في القدس المحتلة.

ومر مشروع القانون في اللجنة الوزارية للتشريع، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.

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الأونروا: نحاول إقناع الدول التى أوقفت التمويل بالعدول عن قرارها

وقالت الأونروا إنها تواجه عقبات إدارية متزايدة من إسرائيل بينها حجز شحنة مساعدات في أسدود، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل.

المرصد الأورومتوسطى: هناك إرادة إسرائيلية لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين

وفي وقت سابق من اليوم، قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن هناك خطة معادية من أجل إيقاف عمل الأونروا وضرب عملها وتواجدها في غزة، لافتًا إلى أن هناك إرادة إسرائيلية لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استهداف وكالة "الأونروا".

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الأونروا: إسرائيل تدَّعى علينا بلا أدلة

ونوه عبده عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، بأن هذه الخطة ليست وليدة اللحظة، وإنما هي خطة أعدت لمثل هذا المشهد منذ سنوات طويلة، واليوم نصل إلى ذروة هذا المشهد، موضحًا أن إسرائيل تقوم باختراع بعض القصص، وعلى سبيل المثال الادعاء بوجود نفق يضم أجهزة اتصال لحركة حماس تحت مقر وكالة الأونروا.

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة على ادعاءاتها، لافتًا إلى أن المنظومة الأممية ككل عليها أن تتحدث بشكل واضح مع إسرائيل، وبشكل يقطع كل هذه الادعاءات.

من جانبها، قالت إيناس حمدان، مدير إعلام الأونروا بقطاع غزة إنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الفلسطينيون في أقصى جنوب قطاع غزة، وهذا يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية.

أضافت حمدان خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نحاول إقناع الدول التي وقفت التمويل عن الأونروا، بالعدول عن قرارها، أو البحث عن دول أخرى تمول الوكالة.

الكنيست الإسرائيلية الأونروا القدس الأورومتوسطي قضية اللاجئين

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