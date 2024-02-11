الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

نفذت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عملية إطلاق نار تجاه شاب في شارع الواد بالقدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال بزعم قيامه بعملية طعن، مساء اليوم في البلدة القديمة وفقا للمركز الفلسطيني للاعلام.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة في شارع الواد بالبلدة القديمة، أطلقت النار صوب شاب، مما أدى لإصابته بجروح، وتركته ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شرطي إسرائيلي في مزاعم عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.