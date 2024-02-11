الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

الشاب الفلسطيني المصاب
الشاب الفلسطيني المصاب

نفذت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عملية إطلاق نار تجاه شاب في شارع الواد بالقدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال بزعم قيامه بعملية طعن، مساء اليوم في البلدة القديمة وفقا للمركز الفلسطيني للاعلام.

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حماس تعلن العثور على 100 شهيد بعد انسحاب قوات الاحتلال

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة في شارع الواد بالبلدة القديمة، أطلقت النار صوب شاب، مما أدى لإصابته بجروح، وتركته ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

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مدير مركز القدس للدراسات: الاحتلال يتوقع بعد حربه على غزة أن تستسلم الفصائل

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شرطي إسرائيلي في مزاعم عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

الإحتلال الإسرائيلي القدس عملية طعن قوات الاحتلال البلدة القديمة طواقم الإسعاف

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