الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يقصف أطراف حولا ومنطقتى خلة بيناس ووادى الدلافة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، مساء الأحد، بقيام قوات الاحتلال باستهداف أطراف حولا ومنطقتي خلة بيناس ووادي الدلافة بالجنوب.

قتل شخصان وأصيب آخرون في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة شيحين جنوب لبنان، كما توفي اليوم لبناني متأثرا بإصابته بغارة إسرائيلية أمس على بلدة حولا.

وقال مصدر أمني لبناني إن قصفا إسرائيليا طال مناطق: كفركلا، وأطراف راشيا الفخار، وكفر حمام، والمنطقة الحرجية بين الفرديس والهبارية في الجنوب.

وقرر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي نقل الفرقة المدرعة 36 من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بوتيرة يومية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس إن نقاشات جرت مؤخرا في هيئة الأركان طالب خلالها قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان بالإبقاء على الفرقة 36، وهي أكبر فرقة نظامية في الجيش الإسرائيلي، في وسط قطاع غزة بهدف زيادة الضغط العسكري على حركة حماس.

فيما طرح رئيس شعبة العمليات اللواء عوديد باسيوك، ضرورة إخراج الفرقة من غزة ونقلها إلى الشمال، لتحل محل قوات الاحتياط لتكون جاهزة لأي سيناريو، بحسب الإذاعة.

وأضافت أن رئيس الأركان قرر في نهاية الأمر سحب الفرقة 36 من غزة ونقلها إلى الحدود اللبنانية.

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