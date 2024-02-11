سياسى فلسطينى: تهديد إسرائيل برفح هدفه الضغط النفسى على حماس لتقليل مطالبها

قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني د. ماهر صافي، إن تهديد إسرائيل بشن هجوم علي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، هدفه الضغط النفسي على حركة حماس لتقليل مطالبها في الصفقة المقبلة.

أضاف صافي، لـ"الدستور"، أنه من غير المعقول التهديد الإسرائيلي لشن هجوم علي رفح في ظل أن إسرائيل سترسل وفدا إلى القاهرة للتفاوض.

وأعرب صافي عن توقعاته بأن الصفقة المقبلة قاربت على الانتهاء خلال الأيام القادمة في القاهرة بالجهود المصرية والقطرية.

وأكد صافي أن شن هجوم على رفح التي بها مليون ونصف نازح ومنطقة مكتظة بالنازحين قد يؤدي لارتكاب مجازر كبيرة جدا تفوق ما ارتكبه المحتل خلال العدوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وشدد الكاتب السياسي الفلسطيني علي أن ما يقوم به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو توريط لجيش وحكومة الاحتلال، مشيرًا إلى أنه لا يريد إنهاء الحرب لأنه يعلم أن مستقبله السياسي متوقف على نتائج الحرب، خصوصًا أنه حدد أهداف عدة منها القضاء علي حركة حماس وتحرير المحتجزين بالقوة وهو الذي لم يتحقق إلا بالمفاوضات.

مصر تحذر من تطورات الأوضاع في رفح جنوب قطاع غزة

وحذّر وزير الخارجية سامح شكري من تطورات الأوضاع في رفح جنوبي غزة المتاخمة للحدود المصرية قائلًا إنها تنذر بتدهور في القطاع، وتداعيات وخيمة، مضيفًا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية ماريا غابرييل، أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدًا من التدمير والضحايا.

وأكد شكري أن الاتصالات مستمرة لوضع إطار يسمح بالتوصل لهدنة، موضحًا أن "المفاوضات معقدة، وكل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب"، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.