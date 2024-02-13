وزير الخارجية الإيطالى: كفانا ضحايا مدنيين فى غزة

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، أن الحل الأمثل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، موضحًا "كفانا ضحايا مدنين بأعداد غير مقبولة"، مشيرًا إلى وجود عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين بسبب رد فعل تل أبيب.

وطالب تاياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية إسرائيل بعدم شمل السكان في الصراع، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائليين، وقال إن مهمة بلاده حاليًا هي تشجيع الحوار على حل الدولتين.