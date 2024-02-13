الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

 المرصد الأورومتوسطي: وثقنا تعمد جيش الاحتلال قتل مدنيين فلسطينيين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وثقنا تعمد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل مدنيين فلسطينيين، بمن فيهم صحفيون، خلال محاولتهم التقاط بث الاتصالات والإنترنت للتواصل مع ذويهم أو جهات عملهم، من خلال استهدافهم المباشر بالقنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة

وأضاف الأورومتوسطي إلي أنه وثق خلال أقل من أسبوع مقتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين في محافظة شمال غزة، بعد استهدافهم بشكل مباشر من طائرات مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البشير في تل الزعتر بمخيم جباليا، خلال محاولتهم الاتصال بشبكة الانترنت للاطمئنان على ذويهم وأقاربهم.

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وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، أن الحل الأمثل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، موضحًا "كفانا ضحايا مدنين بأعداد غير مقبولة"، مشيرًا إلى وجود عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين بسبب رد فعل تل أبيب.

الأونروا: إسرائيل لم تزودنا بأى أدلة بشأن تورط موظفين بهجمات 7 أكتوبر

وسبق، وأكد المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الإثنين، أن إسرائيل لم تزود الوكالة بأي أدلة بشأن مزاعم تورّط موظفين بها في هجمات السابع من أكتوبر الماضي والمعروفة بطوفان الأقصى.

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وقال لازاريني، في بيان صادر عنه، إن "ما قالته إسرائيل بشأن مزاعم تورط موظفين بالأونروا في هجمات أكتوبر هي مجرد مزاعم"، مضيفًا: "إسرائيل لم تزودنا بأي معلومات أو أدلة بشأن مزاعم تورط موظفين بالأونروا في هجمات أكتوبر".

تابع: "بدأنا تحقيقًا تضطلع به جهات خارجية مستقلة لمراجعة كافة طرق عمل الوكالة وموظفيها".

وأكّد أنه "تم وقف عبور شاحنات المساعدات الأممية أمس، وتسبب ذلك في قتل عدد من الفلسطينيين"، متابعًا "هناك نقص في الغذاء، وبوادر مجاعة في شمال قطاع غزة".

وأضاف: "نشعر بقلق متعاظم بشأن العمليات العسكرية في رفح".

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