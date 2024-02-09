الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن مكاوى: إعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام استغرق عام ونصف

حسن مكاوي
حسن مكاوي

قال حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إنه شارك في لجنة الخمسين وهي على منوال لجنة الدستور، مشيرًا إلى أنها ظلت لعام ونصف تعد لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم اطلعوا باللجنة على كل التشريعات في العالم لوضع مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام في مصر، مؤكدًا أنه حين عُرض على الحكومة حدثت به بعض التعديلات، وكذلك مجلس النواب حدثت بعض التعديلات عليه.

 

وتابع، أنه يرى أن هذه التعديلات سلبية، لأن هذه المنظومة حتى تكون متكاملة وتؤدي للارتقاء بالإعلام والمجتمع لابد أن يكون هناك توازن للدولة في الحفاظ على ثوابتها واستقرارها لأن أي اعتداءات تؤثر عليها ومن حق الصحفي الحصول على المعلومات وتقديمها للناس طالما لا يخترق الأمن القومي، بأي شكل من الأشكال، ومن حق الجمهور المعرفة.

 

وأكد أن ميزة القانون هو خلق توازن في صيانة الدولة وممارسة الصحفي لواجباته وحق المواطن في المعرفة لأنه عندما يحدث تجاوز يكون هناك خلل.

 

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

حسن عماد مكاوي تنظيم الصحافة والإعلام القانون الموحد الحكومة

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