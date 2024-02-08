الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن مكاوى أمام "الشاهد": هذه أسباب غياب العلاقة بين الفنانين وأساتذة الجامعات

حسن مكاوي أمام
حسن مكاوي أمام

كشف حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، سبب عدم وجود علاقة بين الفنانين والكُتّاب وأساتذة الجامعات، مؤكدًا أن متغيرات المجتمع أدت لتفكك التجمعات، وزمان كنا نرى محمد عبدالوهاب، كان في معية أحمد شوقي.

وأضاف مكاوي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن الدور السادس في الأهرام كنا نرى ندوات شبه يومية يحضرها جميع النجوم والكتاب، مشيرًا إلى أن الفكر الجمعي وتبادل الأفكار كانت تصب على الكل ولكنها الآن قلت. 

أكد أن التعليم في حالة من التراجع بصفة عامة وكل واحد من النجوم أصبح منشغلًا بنفسه ويبحث عن الشهرة لنفسه بشكل أكبر والعمل الجماعي يتقلص ويقل لصالح الظهور الفردي وأن يكون هذا الفنان هو الموجود والترند وممكن يكسب بشكل وقتي، لكن على المدى البعيد ستكون هناك خسارة للجميع.

برنامج "الشاهد"

وبرنامج "الشاهد"، يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

حسن عماد مكاوي الفنانين الكتاب اساتذة الجامعات متغيرات المجتمع ندوات شبه يومية تبادل الأفكار

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