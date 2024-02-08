الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": يوسف زيدان حالفه الحظ فى رواية "عزازيل"

أحمد بلبولة
أحمد بلبولة

قال الدكتور  أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إن الدكتور يوسف زيدان، حالفه الحظ في رواية "عزازيل"، وهي رواية جيدة وممتعة وجذابة ولكنها لن تتكرر معه.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أسماء أحدثت ضجة في مصر مثل علاء الأسواني، ولكن الروائي يولد روائيًا ولا يكتشف نفسه فجأة.

وتابع، أننا لو راجعنا فكرة الحكي نجد أنه ولد لإرادة الحياة ومقاومة الموت، مشيرًا إلى أن ريم بسيوني، من هذا النوع وأعلم أنها تعرضت لتجربة خاصة وصعبة وهي أرادت أن تعيش وتحيا لأنها ولدت روائية.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

أحمد بلبولة يوسف زيدان حالفه الحظ رواية عزازيل علاء الأسواني ريم بسيوني

مواد متعلقة

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": "اكتفيت من التعليم بعد الابتدائية"

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": التعليم لا يركز على فكرة أن يكون الطالب مصريًا

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": قصيدة الشعر العمودى أصبحت النمط السائد بسبب الجوائز المادية

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": نحتاج لمراجعة المناهج الدراسية وإعادتها إلى المتخصصين

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": نعيش حالة من الرَّدة على مستوى الإبداع الشعرى

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": نحن فى عصر غياب أقطاب الشعر والأدب

عميد دار العلوم لـ"الشاهد": عازف الموسيقى أو الشاعر لا يمكن أن يكون عنيفًا

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"