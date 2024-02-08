أحمد بلبولة لـ"الشاهد": يوسف زيدان حالفه الحظ فى رواية "عزازيل"

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إن الدكتور يوسف زيدان، حالفه الحظ في رواية "عزازيل"، وهي رواية جيدة وممتعة وجذابة ولكنها لن تتكرر معه.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أسماء أحدثت ضجة في مصر مثل علاء الأسواني، ولكن الروائي يولد روائيًا ولا يكتشف نفسه فجأة.

وتابع، أننا لو راجعنا فكرة الحكي نجد أنه ولد لإرادة الحياة ومقاومة الموت، مشيرًا إلى أن ريم بسيوني، من هذا النوع وأعلم أنها تعرضت لتجربة خاصة وصعبة وهي أرادت أن تعيش وتحيا لأنها ولدت روائية.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.