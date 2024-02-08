الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن مكاوى لـ"الشاهد": الأحياء الشعبية تمثل الأصالة فى أي مجتمع لتنوع تشكيلات المواطنين

د. حسن عماد مكاوي
د. حسن عماد مكاوي

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن الأحياء الشعبية تمثل الأصالة في أي مجتمع لتنوع تشكيلات المواطنين.

 وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز علي فضائية "إكسترا نيوز": "الأحياء الشعبية تمثل الأصالة في أي مجتمع من المجتمعات لأن هناك تشكيلات مختلفة للسكان ولكنهم يعيشون مع بعض ويتعلمون قيما مختلفة، والجميع يتعلم قيم تسامح بدرجة كبيرة في مثل هذه الأحياء، والأحياء الشعبية فيها الجدعنة ومساعدة الآخرين في أي أزمة وأي مشكلة".

وتابع: "الجميع قريب من بعضهم البعض والعلاقات حميمية بشكل كبير في المسائل الاجتماعية وأحيانا المسائل الاقتصادية التي يكون فيها قدر كبير من التعاون، والأحياء الشعبية تمثل القيم والتقاليد والآداب التي يجب أن يتحلي به أي مجتمع لأن كلمة العيب معروفة في الأحياء الشعبية، ومفيش شاب يعاكس بنت وهي ماشية في الشارع وهذه مسألة من المحرمات، وتحدث في أحياء أخري في نفس الدولة بس ميعاكسش بنت منطقته".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

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