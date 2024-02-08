وزير قطاع الأعمال: البراندات العالمية تستعين بالقطن المصرى

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام المصري، أن مشروع تطوير شركة "مصر للغزل والنسيج" بالمحلة الكبرى، يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة، وتم الانتهاء من أحد المصانع، والمصنع الثاني في المرحلة الأخيرة من تركيب الماكينات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON"، إنه سيتم زراعة 250 ألف فدان للقطن طويلة التيلة، مشددًا على أن منتجات مصانع الغزل والنسيج المصري مميزة، وتستخدم في براندات عالمية تليق بالقطن المصري.

وواصل قائلًا: "أصبح لدينا إنتاج محلي من الغزل ومصنع 4 يوفر 13 ألف طن يوميًا".