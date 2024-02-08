الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": الجيل الجديد لا يعرف الورقة والكتابة ويجب دعم النشر الإلكترونى

الدكتور أحمد بلبولة
الدكتور أحمد بلبولة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إن سلوى بكر روائية كبيرة واسم عظيم وهي متخصصة في التاريخ وركزت على مناطق لم يتطرق إليها أحد.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رواية "شوق المستهام"، تتحدث عن العالم الذي جاء لمصر وفك الرموز المصرية القديمة، وشامبليون أخذ عنه ولم يذكره، مشيرًا إلى أنها تسلط الضوء عليه وأن البرديات تم إحراقها. 

وتابع أنه يجب أن تتغير وسائل وصول الإبداع لهذا الجيل الجديد لأن هذا الجيل لا يعرف الورقة والكتابة ولا بد أن تدعم المؤسسات المعنية النشر الإلكتروني وهناك أفكار رائعة لا بد أن تستغل مثل "المبدع الصغير" والذي دعت له قرينة الرئيس، مؤكدًا أن الإبداع المصري لا بد أن يتحرك وبقوة.

وأشار إلى أن  المسئوليات جسام على الدولة ولكن هذا الملف يحتاج لاهتمام لأن ثمرته عظيمة ويكفي أن تكون مصر أمة قارئة كما كانت دائمة.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

أحمد بلبولة الورقة والكتابة الجيل الجديد النشر الإلكتروني المبدع الصغير

مواد متعلقة

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": "اكتفيت من التعليم بعد الابتدائية"

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": التعليم لا يركز على فكرة أن يكون الطالب مصريًا

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": قصيدة الشعر العمودى أصبحت النمط السائد بسبب الجوائز المادية

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": نحتاج لمراجعة المناهج الدراسية وإعادتها إلى المتخصصين

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": نعيش حالة من الرَّدة على مستوى الإبداع الشعرى

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": نحن فى عصر غياب أقطاب الشعر والأدب

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"