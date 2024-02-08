أحمد بلبولة لـ"الشاهد": الجيل الجديد لا يعرف الورقة والكتابة ويجب دعم النشر الإلكترونى

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إن سلوى بكر روائية كبيرة واسم عظيم وهي متخصصة في التاريخ وركزت على مناطق لم يتطرق إليها أحد.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رواية "شوق المستهام"، تتحدث عن العالم الذي جاء لمصر وفك الرموز المصرية القديمة، وشامبليون أخذ عنه ولم يذكره، مشيرًا إلى أنها تسلط الضوء عليه وأن البرديات تم إحراقها.

وتابع أنه يجب أن تتغير وسائل وصول الإبداع لهذا الجيل الجديد لأن هذا الجيل لا يعرف الورقة والكتابة ولا بد أن تدعم المؤسسات المعنية النشر الإلكتروني وهناك أفكار رائعة لا بد أن تستغل مثل "المبدع الصغير" والذي دعت له قرينة الرئيس، مؤكدًا أن الإبداع المصري لا بد أن يتحرك وبقوة.

وأشار إلى أن المسئوليات جسام على الدولة ولكن هذا الملف يحتاج لاهتمام لأن ثمرته عظيمة ويكفي أن تكون مصر أمة قارئة كما كانت دائمة.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.