الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسن مكاوى لـ "الشاهد": المشاركة بين الأفراد سمة أساسية داخل الأحياء الشعبية

حسن مكاوي
حسن مكاوي

قال د. حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة، إن المشاركة بين الأفراد سمة أساسية داخل الأحياء الشعبية.

وأضاف مكاوي، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د. محمد الباز على "إكسترا نيوز": في الأحياء الشعبية الناس بتسأل على بعضها وحريصة على أنه عندما يكون جاره في مشكلة لا بد أن يساعد في شىء جيد أو سيئ والمشاركة سمة أساسية وبالتالي شعور الفرد بأنه بمفرده وينتمي لجماعة يعطيه نوعا من القوة والثقة بالنفس والاطمئنان الكبير؛ لأنه ينتمي إلى مجموعة كبيرة حريصة على مصالحي ومشاعري بشكل كبير، لكن في الأحياء الراقية الانعزالية هى ثمة أساسية يعني لو علمت جارك الذي يسكن أمامك يكون شئ جيد و"أحيانًا متعرفش اسمه ولا حتى شغال إيه ولا فين".

وتابع "فيه دراسات كثيرة وقيمة للغاية، لكن لدينا مشكلة في مجتمعنا وهى الفجوة بين جانب الدراسات والناحية التطبيقية، يعني في (هوّة) بين الناحية الأكاديمية والجانب المجتمعي التطبيقي واذا استطعنا أن نغلق هذه الفجوة، سيكون شيئًا مفيدًا لكل الأطراف والدراسات كثيرة ولا يستفاد بها والفجوة تقل لو هناك قدر من التشابك بين من يعمل في الجانب التطبيقي الفعلي وبين من يقوم بالدراسات الاكاديمية، ومهم في كليات وأقسام الإعلام الاستعانة بالخبراء والدراسين، ومهم عقد عدد كبير من ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي يشارك فيها الجانبين لرصد المشكلات ويكيفية علاجها لمن يعمل في هذا الحقل ان يستفيد ولا يكون هناك انعزال بين كل فئة عن الأخري".

و"الشاهد" هو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

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