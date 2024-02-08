الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز عن المشككين فى قرارات الدولة: لا يتحدثون بمعلومات

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المشككين في قرارات الدولة لا يتحدثون بمعلومات.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن "هناك شخصًا يعتبر نفسه مفكرًا كتب على (إكس): يبدو أن هناك اتجاها للتعويم بعد قرارات أمس".

وتابع الباز: "على الرغم من صدور نفي رسمي من الدولة أنه لا يوجد تفكير في ذلك، الناس المشككة لا تتحدث بمعلومات، هو لا مصدر مهم ولا له أي قيمة، الناس بتتخيل أو تبني على ما سبق".

وأشار إلى أن هذه الزيادة هي السابعة في الأجور في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا: "عندما تكون هناك أزمة الدولة تكون موجودة بجانب المواطنين حتى لو هذا الوجود كان يمثل ضغطًا وعبئًا على موارد وخزانة الدولة، لكن في النهاية الحكومة تعمل لصالح المواطن، وتحرك أمس يأتي في إطار العمل الأساسي للدولة".

واستكمل: "في ناس قالت إن الزيادات ليست كافية ومحتاجين أكتر، طبيعي إنك محتاج أكثر لكن الإشارة هنا إلى أن الناس ليست وحدها، مرّ علينا أنظمة وحكومات ممكن نسميها حكومات الآذان في مالطة محدش كان يخطو خطوة إلى الأمام".

وتابع "هناك رد فعل مشكك، رد فعل قلق، ورد فعل راضي يعرف إن هذه القرارات تكلف الدولة وتمثل ضغطًا لكنه يزود القدرة الشرائية عند الناس"، مضيفًا "الدولار لو خد على دماغه مش هيقلل الأسعار في نفس اللحظة لأن ده حراك سوق".

محمد الباز مش حسبة برمة نغم اف ام قرارات الرئيس السيسي

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