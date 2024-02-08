الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: الدولار يعانى من ضربة عنيفة.. وحل الأزمات يتم على مراحل

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن استقبال قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة؛ كان له أكثر من رد فعل.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم" أن "أول رد فعل أطلقته منصات معادية والناس اللي مش عاجبهم حاجة في مصر، يقولك دي قرارات مقصود منها حاجات معينة ربنا يستر، وهياخدوا قرار بالتعويم مع إنه لم يتم تعويم في الأساس، الحكومة ما زالت تدعم الجنيه رغم كل الضربات الموجهة له".

ولفت إلى أن "رد الفعل كان سريعًا من الدولة، وأكدت أن هذه القرارات من أجل دعم المواطنين في ظل الأزمة، ونفت تمامًا أن يكون هناك نية للتعويم أو نية لأي إجراء أو قرار آخر، فالزيادة لأن الأوضاع تستدعي أن تكون هذه الزيادة موجودة".

وتابع "العمل الحكومي في مصر يتحرك على خريطة صعبة جدًا، لا يوجد إجراء يُتخذ إلا ويتم التشكيك فيه والالتفاف حوله، لا يتم التعامل مع القرار على أنه لصالح الناس" موضحًا أن هذا يتم على خلفية مساحة الفصل طوال الوقت بين الحكومة والشعب، لافتًا إلى أن هناك من يريد ترسيخ هذه الصورة.

واختتم:"نحن أمام مشكلة لن تُحل مرة واحدة، لكن تُحل على مراحل، وقرارات أمس جزء من المرحلة، الدولار يعاني من ضربة عنيفة ولا يزال هناك صراع ومعركة للدولار".

محمد الباز الدولار معركة الدولار حزمة الحماية الاجتماعية مش حسبة برمة

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