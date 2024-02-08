نتائج أولية.. إلهام علييف يفوز فى الانتخابات الرئاسية بأذربيجان بنسبة 92.1%

كشفت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في أذربيجان أمس، عن حصول الرئيس الأذربيجاني الحالي إلهام علييف، على 92.1% من أصوات الناخبين.

رئيس لجنة الانتخابات يعلن النتائج الأولية

جاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان، مظاهر بناهوف، في مؤتمر صحفي، ونقلته وكالة "أذرتاج" الرسمية الأذربيجانية للأنباء، اليوم الخميس.

وأعلن "بناهوف" أن لجنة الانتخابات المركزية حصلت حتى الآن على نتائج أولية من 54.57% من مراكز الاقتراع، بواقع 3561 مركزًا من إجمالي 6537 مركز اقتراع، مضيفًا أن الأصوات المعتبرة وفقًا للمعلومات الواردة منها تعد 2711804 أصوات، منها 2497542 صوتًا أي 92.1% منها جاءت لصالح المرشح إلهام علييف.

وكان قد تمت تهيئة كل الظروف الملائمة للتصويت في 6537 مركزًا انتخابيًا تابعًا لـ125 دائرة انتخابية، كما تم توزيع 6 ملايين و524 ألفًا و203 ورق اقتراع بين المراكز الانتخابية المزودة بكل المعدات اللازمة.

الانتخابات الرئاسية المبكرة

ويتولى علييف، البالغ من العمر 62 عامًا، السلطة في أذربيجان منذ أكثر من 20 عامًا، وهذه دورته الانتخابية الخامسة.

وأمر بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ديسمبر الماضي بعد وقت قصير من استعادة حكومته إقليم كراباخ في عملية عسكرية خاطفة ضد القوات العرقية الأرمنية.

وسيخطف علييف الأضواء العالمية في نوفمبر المقبل عندما تستضيف أذربيجان، الدولة التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الوقود الأحفوري، مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.