رمضان عبدالمعز يكشف مظاهر لطف الله على عباده

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن هناك درسًا مهمًا جدًا سيفيدنا في هذه الأيام مستدلًا بقوله تعالى "إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن سيدنا يوسف ذكر 3 أسماء حسنى لله رب العالمين هى اللطيف والعليم والحكيم، مشيرًا إلى أن معنى "لطيف لما يشاء"، أي يسوق الخير والبر والإحسان لعباده من حيث لا يشعرون.

مساعدة الله لعباده وقت الابتلاء

وأكد أن الإنسان يكون في أزمة أو ابتلاء فإن الله يرسل له من يساعده وينقذه ولا يتركه وهذا لطف من الله، موضحًا أن الله ينزلهم المنازل العالية الرفيعة من حيث يكرهون، أي يأتيهم الخير من الشر والمنح من المحن والرخاء من الشدة والفرج من الكرب.

وتابع أن سورة يوسف من بدايتها تقول إن الخير فيه شر والشر فيه خير، ومنها رؤيا يوسف، بسجود إخوته له، فهذا خير ولكن جاء من ورائه شر وهو تدبير إخوته لقتله.