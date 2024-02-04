هل تغلب الأقدار الأسباب؟.. رمضان عبدالمعز يوضح

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إنه من الوارد أن تغلب الأقدار الأسباب، مشيرًا إلى أنه قد يتزوج رجل وامرأة ولا ينجبان رغم أنهما لا يعانيان من أي مشاكل صحية تعيق إنجابهما، ولكن إرادة الله هي التي تبقى.

بعض الأشخاص يأخذون بالأسباب ولا يحصلون على النتيجة

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc"، أنه من الممكن أن يأخذ أحد بالأسباب ولا يحصل على نتيجة، وأن هذا حدث مع النبي عليه السلام، لأن القدر من الممكن أن يغلب السبب مثل أن يذاكر أحد الطلاب ولا ينجح، وهذا يسمى الابتلاء.

واستدل بقوله تعالى: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ".