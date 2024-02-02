الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس الإيرانى: لن نبدأ حربًا لكننا سنرد بقوة حال التجرؤ علينا

ابراهيم رئيسي
ابراهيم رئيسي

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن طهران لن تبدأ حربًا لكنها سترد بقوة على أي أحد يتجرأ عليها، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ونقلت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة أقرت عدة خطط  لشن سلسلة ضربات ضد أهداف تشمل أفرادًا ومنشآت إيرانية في العراق وسوريا.

من جانب آخر، نقلت وكالة "رويترز"، أمس الخميس، عن خمسة مصادر مطلعة أن الحرس الثوري الإيراني قلّص نشر كبار ضباطه في سوريا؛ بسبب سلسلة من الضربات الإسرائيلية المميتة، وسيعتمد أكثر على فصائل متحالفة مع طهران للحفاظ على نفوذه هناك.

ويتعرض الحرس الثوري، لأحد أكثر الفترات صعوبة في سوريا منذ وصوله قبل عقد من الزمن لمساعدة الرئيس بشار الأسد في الحرب، فمنذ ديسمبر الماضي، أودت الضربات الإسرائيلية بحياة أكثر من 6 من أعضائه؛ بينهم أحد كبار قادة المخابرات في "الحرس الثوري".

الرئيس الايراني إيران إسرائيل القاهرة الإخبارية أمريكا

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