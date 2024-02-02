الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": اعتراض 7 صواريخ من 20 أطلقت من جنوب لبنان على إسرائيل

صواريخ
صواريخ

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باعتراض 7 صواريخ من أصل 20 أطلقت من جنوب لبنان نحو كريات شمونة ومحيطها، وذلك حسبما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

 إصابة مبنى في مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة مبنى في مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يدعو لجنة التخطيط للتصديق على خطة لبناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وسائل اعلام إسرائيلي اعتراض 7 صواريخ جنوب لبنان كريات شمونة إسرائيل

مواد متعلقة

جريمة حرب جديدة.. «الدستور» تكشف تفاصيل جريمة اغتيال إسرائيل لـ3 شباب فلسطينيين فى مستشفى ابن سينا بجنين فى الضفة الغربية

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

تفاصيل الإفراج عن كريم الهوارى صاحب واقعة دهس 4 شباب بالشيخ زايد

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

عاجل.. "عاصفة الكالسيوم".. علاج جديد يدمر الخلايا السرطانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟