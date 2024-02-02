"القاهرة الإخبارية": اعتراض 7 صواريخ من 20 أطلقت من جنوب لبنان على إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باعتراض 7 صواريخ من أصل 20 أطلقت من جنوب لبنان نحو كريات شمونة ومحيطها، وذلك حسبما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

إصابة مبنى في مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة مبنى في مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يدعو لجنة التخطيط للتصديق على خطة لبناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.