الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكرملين: لم نتلق طلبات من أوكرانيا لتسليم جـثث الأسرى الذين قتلوا ببيلجورود

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

أكد الكرملين، عدم تلقي طلبات من أوكرانيا لتسليم جـثث الأسرى الذين قتلوا في تحطم الطائرة فوق مقاطعة بيلجورود، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 الرئيس الأمريكي يشيد بدعم أوروبا لأوكرانيا بـ 50 مليار دولار

وعلى صعيد آخر، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي بالموافقة على 50 مليار يورو كدعم مالي إضافي لأوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن بايدن رحب خلال مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بدعم الاتحاد الأوروبي الثابت لأوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه الدفاع عن نفسها ضد التدخل العسكري الروسي وتحقيق التطلعات الأوروبية الأطلسية لمواطنيها.

الكرملين أوكرانيا روسيا مقاطعة بيلجورود القاهرة الإخبارية المجلس الأوروبى

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