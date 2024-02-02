وزير المالية الإسرائيلى يدعو لبناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يدعو لجنة التخطيط للتصديق على خطة لبناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

سموتريتش: وقف الحرب على قطاع غزة فترة طويلة خطير

كان صرح في وقت سابق، بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلية، إن وقف الحرب على قطاع غزة فترة طويلة خطير، وطالب بعقد جلسة طارئة للحكومة.

وعلى صعيد آخر، علق بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، على مقتل 21 ضابطًا وجنديًا خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة الأسبوع الماضي، قائلًا: "أخبار مفجعة ونتعهد بألا يذهب سقوط أبنائنا في غزة سدى".