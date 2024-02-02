الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير المالية الإسرائيلى يدعو لبناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يدعو لجنة التخطيط للتصديق على خطة لبناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 سموتريتش: وقف الحرب على قطاع غزة فترة طويلة خطير

كان صرح في وقت سابق، بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلية، إن وقف الحرب على قطاع غزة فترة طويلة خطير، وطالب بعقد جلسة طارئة للحكومة.

وعلى صعيد آخر، علق بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، على مقتل 21 ضابطًا وجنديًا خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة الأسبوع الماضي، قائلًا: "أخبار مفجعة ونتعهد بألا يذهب سقوط أبنائنا في غزة سدى".

بتسلئيل سموتريتش 7000وحدة استيطانية إسرائيل وزير المالية الإسرائيلي غزة الضفة الغربية

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