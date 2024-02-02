الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": كنا نتعامل مع زميلات الجامعة كأخوات.. والآن نرى نوعا من الاستقطاب

جودة عبدالخالق
جودة عبدالخالق

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إنه كأستاذ جامعي يرى أن هناك 3 خطوط تماس تخلق درجة عالية جدا من التوتر في المشهد، أولا من حيث الجنسين، مرددا: "في الماضي كنت أتعامل مع زميلتي في الجامعة على أنها أختي، ولكن الآن أصبحنا نرى نوعا من الاستقطاب، الطلاب يجلسون في أماكن، والطالبات يجلسن في أماكن أخرى، ونادرا ما نجد تداخلا بينهما".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الخط الثاني، هو الطبقات، أي الفقراء والأغنياء، فهناك من تخرجوا من مدارس إنترناشيونال، وآخرون تخرجوا من المدارس الحكومية، والخط الثالث هو خط الدين".

وتابع: "عندما يكون لدينا 3 خطوط تماس في نفس السياق، فإننا نكون إزاء مشهد شديد التعقيد، وكل ذلك في رأيي نتاج للانخفاض في التنوع والقبول في آخر 70 سنة، فالتنوع رحمة ونعمة وعامل من عوامل الرقي".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور".
 

جودة عبدالخالق التوتر الشاهد برنامج الشاهد خطوط تماس

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