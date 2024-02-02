هل من السهل أن تعترف بريطانيا بالدولة الفلسطينية؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن بريطانيا إذا كانت جادة فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية فهناك خطوة بسيطة يجب أن تأخذها وهي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإذا فعلت ذلك فهذا يعني أنها جادة في هذا الموضوع.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بريطانيا كما تستطيع أن تقول لإسرائيل إذا واصلتم الاستيطان ولم تتجهوا إلى حل الدولتين ستكون هناك عقوبات اقتصادية عليها.

بريطانيا دولة مهمة اقتصاديًا وإسرائيل تحتاج علاقاتها سواء مع دول الاتحاد الأوروبي

وتابع: "بريطانيا دولة مهمة اقتصاديًا وإسرائيل تحتاج علاقاتها سواء مع دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية من خارج الاتحاد مثل بريطانيا، وبالتالي حديث لندن كلام في الهواء، خاصة أنها تقول إنها ستدرس هذا الموضوع"، مردفًا: "ماذا ينتظرون؟".

الخطيب: أتوقع ألا تتخذ بريطانيا خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية دون التنسيق مع الولايات المتحدة

وأشار إلى اتفاقية أوسلو منذ 1993، وأن المستوطنين كانوا 100 ألف وأصبحوا 750 ألفًا، وبريطانيا لا تتخذ أي إجراء دون التشاور مع أمريكا، لأنهما تحالف واحد، متوقعًا ألا تتخذ بريطانيا خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية دون التنسيق مع الولايات المتحدة.

وأكد الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، أن اللوبي الصهيوني في أمريكا قوي وله تأثير، والإدارة الأمريكية ما زال موقفها تجاه فلسطين سيئ جدًا، ويعتبرون منظمة التحرير منظمة إرهابية.