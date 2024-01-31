الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق شكري: مصر تقوم بدور أساسي لوقف الحرب على غزة

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر تقوم بدور أساسي لوقف الحرب على قطاع غزة بعدما تجاوز العدوان الإسرائيلي المدى وقارب الأربعة أشهر.

وأضاف شكري، في تصريح صحفي له اليوم، أن تحركات مصر على مختلف المستويات نجحت في تغيير الصورة الذهنية عن الأوضاع في غزة، وكشفت للعالم كله أن هناك إبادة جماعية تتم على مرأى من الجميع وسبقت الكل في ذلك.

ونوه وكيل اسكان البرلمان، باشادة حركة حماس بالدور الذي تقوم به مصر وتثمينه عاليا، على لسان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والتوصل لوقف إطلاق نار مستدام في غزة عبر وقف العدوان الإسرائيلي.

 مصر تعمل جاهدة لوقف إطلاق النار


وأكد شكري، أن مصر تعمل جاهدة عبر اجتماع باريس وغيره لوقف اطلاق النار وضمان دخول المساعدات للقطاع وعلاج المرضى والجرحى.

وأضاف شكري، أن تحرك الرئيس السيسي في هذا الملف كان تحرك كاشف، وهو ما يعني وضع المخططات في صورة سهلة الفهم حقيقية المحتوى أمام الجميع، وبالتالي أصبح تطبيق وتنفيذ هذه الخطة، يتم التصدي لها بشكل مباشر بعد ما تم فضحها.

واختتم المهندس طارق شكري، أن تحرك مصر بمسؤولية وبتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي خلال حرب غزة نجح في وقف مخطط التهجير، ونبه العالم لجرائم الاحتلال ودفع محكمة العدل الدولية لإدانة ذلك.

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