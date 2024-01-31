ضياء رشوان: دور تاريخى لمصر فى مساندة الشعب الفلسطينى ووقف العدوان

قال الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن التطورات والأحداث الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أكدت الدور المحوري والمسئولية الكبرى التي تتحملها مصر في المنطقة، في مواجهة ما تتعرض له من مخاطر كبرى تهدد استقرارها وقضاياها ومستقبل شعوبها.

وأشار رشوان إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اضطلعت بدورها وتحملت مسؤئوليتها التاريخية في مواجهة المخاطر التي تعصف بالمنطقة وتهز العالم بأكمله، حيث سيسجل التاريخ وقوف القيادة والشعب في مصر بقوة وعزم لا يلين لحماية أرض مصر وأمنها القومي، والدفاع عن القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولة تهميشها ونسف ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحياة وتقرير المصير وإقامة دولته على أرضه بعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في افتتاحية العدد الجديد من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات، حيث استعرض رئيس "هيئة الاستعلامات" جهود مصر منذ اللحظة الأولى لتفجر الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل القيام بجهد مكثف من أجل كبح العدوان ومساندة الشعب الفلسطيني في غزة، وفضح مخططات الاحتلال، كما تناضل من أجل توفير المساعدات لغزة.

مصر مركز الحركة السياسية وقبلة الزعماء

وأوضح ضياء رشوان أنه منذ اللحظة الأولى للأزمة كانت مصر مركز الحركة السياسية الدولية وقبلة زعماء العالم من أجل مواجهة واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد المنطقة وأمن واستقرار العالم، حيث تقدمت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصفوف في التحرك السياسي والاستراتيجي لحماية أمن مصر القومي وترابها الوطني، ولوقف العدوان والتصعيد والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن المهام التي ألقتها هذه الأزمة المعقدة على عاتق مصر بالغة الخطورة والأهمية، وقد تحملتها مصر بالكثير من الجهد والحكمة والقوة والحسم معًا، وأكدت الأحداث من جديد أن مصر هي الطرف الأهم والأكثر تأثيرًا في استقرار الشرق الأوسط، والأكثر قدرة على حماية أمنها ومصالحها ومساندة الحق والعدل من أجل الاستقرار والسلام الذي كانت وما زالت مصر رائدة في طريق تحقيقه من أجل مستقبل كل شعوب المنطقة.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات، إن دورية "دراسات في حقوق الإنسان" هي فصلية أكاديمية محكمة تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مشيرًا إلى أن هذه الدورية قد حصلت على ترقيم دولي مطبوع وإلكتروني كدورية أكاديمية معتمدة كمصدر علمي وبحثي مرموق.

وتضمن العدد الجديد من الدورية ملفًا كاملًا عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب قوات الاحتلال في عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة؛ شارك في دراساته نخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة القانون الدولي.

كما تضمن العدد دراسات موثقة منها دراسة عن "مسئولية المجتمع الدولي عن الجرائم وأضرار تغير المناخ"، ودراسة عن "دور الدولة المصرية في تعزيز التحول الرقمي بالمحاكم الاقتصادية" ودراسة عن "سياسات مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان بشأن المهاجرين غير النظاميين" ودراسة عن "ضمانات استجواب المتهم في قانون الإجراءات الجنائية في مصر"، إضافة إلى العديد من التقارير، ومتابعة القرارات الدولية والمؤتمرات والكتب الحديثة في مجال حقوق الإنسان.