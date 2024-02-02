"القاهرة الإخبارية": إصابة مبنى فى مستوطنة كريات شمونة بصواريخ

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بإصابة مبنى في مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ، حسبما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

سموتريتش يدعو لبناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يدعو لجنة التخطيط للتصديق على خطة لبناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كان قد صرح في وقت سابق، بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بأن وقف الحرب على قطاع غزة فترة طويلة خطير، وطالب بعقد جلسة طارئة للحكومة.