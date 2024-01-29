بدر الدين: تقارب كبير فى وجهتى النظر المصرية والسعودية بشأن الأوضاع فى غزة

علق الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، علي وقف تمويل "الأونروا"، من قبل دول عديدة استجابة لاستراتجية اسرائيل في التأثير علي دول العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك درجة كبيرة من التقارب في وجهتي النظر المصرية والسعودية بشأن الأوضاع في غزة.

وأضاف أن سحب التمويل من وكالة الإغاثة الإنسانية موقف مخجل فى وقت حرج للغاية به حرب إبادة جماعية وتفاقم الأوضاع فى قطاع غزة، وهى خطوة لتصفية الملفات الرئيسية للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن هذا من المشاهد التى تؤكد إزدواجية المعايير بملف الأوضاع الإنسانية، مشيراَ إلى أن هناك درجة كبيرة من التقارب بين وجهتى النظر المصرية والسعودية بخصوص الأوضاع التى تحدث فى غزة، ودعت الدولة المصرية من قبل لإحتواء الأزمة وإيقاف الجرائم الإسرائيلية حتى لا تؤثر على الإقليم.