السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة: يحق لمصر النظر بعين الشك للسلوك الإثيوبى الفارض نفسه على الساحة مؤخرًا

الدكتورة أماني الطويل
الدكتورة أماني الطويل

قالت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا منذ نشأتها لديها صراعات داخلية مرتبطة بأن اندماجها الوطني غير متحقق.

وأضافت الطويل في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "إثيوبيا تضم عددًا من القوميات، وتطور تلك القوميات مع بعضها البعض كان تفاعلًا صراعيًا".

خبير: إثيوبيا دولة مدعومة من إسرائيل والغرب

وتابعت: “نحن نتحدث عن دولة غير مستقرة داخليًا تاريخيًا، وإثيوبيا دولة مدعومة من إسرائيل والغرب”.

وأكدت أن طبيعة الأدوار الخارجية للدولة الإثيوبية هو الذي يمكنها من تجاوز فكرة انعدام الاندماج الوطني الداخلي أو الصراعات العسكرية الداخلية.

 

وأشارت إلى أن إثيوبيا تحصل على مساعدات كبيرة تستطيع من خلالها ممارسة نوع من أنواع الطموح الإقليمي المضر بجيرانها واستقرار شرق إفريقيا، متابعة: "لذلك مصر يحق لها النظر بعين الشك للسلوك الإثيوبي الذي يفرض نفسه على الساحة مؤخرًا".

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