مدبولى يتفقد جناح "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمعرض القاهرة للكتاب

يشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات النسخة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والمقرر استمراره حتى 6 فبراير 2024، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأثناء تفقد رئيس الوزراء جناح المركز في المعرض قام أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، بتقديم نظرة شاملة على جهود المركز وأنشطته، بالإضافة إلى استعراض لأهم إصدارات المركز التي تسهم في عملية دعم اتخاذ القرار، مؤكدًا دور المركز في توفير المعلومات والدراسات الضرورية لدعم القرارات الحكومية وتمكين المسئولين من الحصول على المعلومات والتحليلات اللازمة في الوقت المناسب.



وقد عرض "الجوهري" فيلمًا وثائقيًا قصيرًا من إنتاج المركز يوثق انتقال المركز للعمل من مقره الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو المقر الذي تميز بوجود بنية تحتية حديثة وتقنيات متطورة، فضلًا عن تصميم داخلي مبتكر استخدمت فيه التكنولوجيا لتعزيز التفاعل وتبادل المعرفة، وقد مثل الانتقال إلى مقر المركز الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية في تحسين ظروف العمل، أسهمت في تعزيز روح الإبداع وأثرت تجربة العاملين، الأمر الذي أضفى نوعًا من التحفيز والتشجيع على زيادة إنتاجية العاملين والعمل على استخراج أقصى إمكاناتهم وطاقاتهم، ما جعل المركز مكانًا يتسم بمزيد من الديناميكية والابتكار.



وأشار الجوهري أثناء عرضه إلى مجموعة كبيرة من منتجات المركز الرقمية والتي قام المركز بإنتاجها ونشرها من خلال منصاته الرقمية المختلفة، فقد نجح المركز في تحويل الإنتاج الورقي إلى صيغ رقمية متقدمة، مستفيدًا من أحدث التقنيات والاتجاهات الدولية. حيث يقوم بتوظيف الرسوم البيانية والفيديوهات والبودكاست لتوجيه المحتوى إلى شرائح واسعة من المستخدمين، خاصة الشباب، ما ساهم في رسم صورة ذهنية إيجابية للمركز لدى جمهور المستفيدين، من خلال تقديم خدمات معلوماتية جذابة بلغات متعددة. مستخدمًا في ذلك مختلف سبل التواصل مع جمهور المستفيدين حيث أضاف المركز خلال العام الماضي فقط 6 منصات رقمية جديدة فتجاوز عدد منصاته الرقمية أكثر من 23 منصة يتم تحديثها وتطويرها باستمرار، وبلغت قدرة المركز على الوصول الى مستفيديه حوالي 37 مليون مرة وصول.



ولفت "الجوهري" إلى التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافّة خدماتها؛ فقد حرص المركز على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي وذلك من خلال تطوير عدد كبير من اللوحات المعلوماتية، إذ إن اللوحة المعلوماتية الذكية (HYVE) -الأولى من نوعها في مصر- ستكون حاضرة كذلك في جناح المركز، ونقدمها للزوار ضمن أكثر من 20 لوحة معلوماتية يتيحها المركز، وتتضمن 262 ألف عنصر بيان؛ للتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية باستخدام سيناريوهات افتراضية.



تتضمن أيضًا اللوحة المعلوماتية لتحليل المواد الصحفية في وسائل الاعلام الأجنبية، والرصد الإعلامي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولوحة معلوماتية لتحليل النصوص تساهم في رصد وقياس اتجاهات الرأي العام من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وتواكب تقنيات اللوحات المعلوماتية لغة العصر الحديث في جمع وتحليل البيانات والتواصل مع شرائح أكبر من مجتمعات المستفيدين، إذ تستخدم اللوحات المعلوماتية تقنيات تحليل البيانات بشكل تفاعلي يخدم متخذ القرار؛ وتعرض البيانات والمؤشرات الاقتصادية بصورة مختصرة وموجزة من خلال الرسومات البيانية، ما يسهم في دعم القرار، كما تستهدف اللوحة أيضًا مجتمع الباحثين؛ إذ يتم الاعتماد عليها في إعداد دراسات تحليلية وأوراق بحثية اقتصادية رصينة. ويتضمن تصميم اللوحات المعلوماتية الذكية العديد من البيانات ومؤشرات الأداء الرئيسة التي تعطي رؤية متكاملة عن الأداء الاقتصادي للدولة.



ويقدم المركز "بوابة التشريعات المصرية"، وهي أول قاعدة تشريعات حكومية تحتوي على أكثر من 289 ألف تشريع و97 ألف حُكم قضائي، كما تقدم البوابة نشرة قانونية تتيح للمستخدم الاطلاع على أحدث القوانين والقرارات وأهم الأخبار القانونية المحلية والدولية. ويمكن للمتابعين للنشرة القانونية أن يكونوا على علم بكل جديد في المجال القانوني، وتلعب البوابة دورًا مهمًا في تحسين أداء المهنيين رفيعي المستوى. كما تساهم البوابة في ترسيخ قواعد التحول الرقمي في مصر وفقًا لرؤيتها للتنمية المستدامة في البلاد.



وأوضح رئيس مركز المعلومات، أن جناح المركز يضم العدد الرابع من إصدارة المركز السنوية الأبرز "آفاق مستقبلية" والتي يستشرف خلالها أبرز التوقعات للعام الجديد على مستوى 10 محاور رئيسية، يتيحها المركز هذا العام في متناول جمهور المعرض، والتي تضم كوكبة من الخبراء والكتاب والمفكرين من داخل مصر وخارجها في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية والتنموية المتنوعة، والذين يبلغ عددهم أكثر من 110 مفكرين وباحثين. كما تضمنت الإصدارة ملفًا خاصًا بعنوان "مصر والمستقبل" وكذلك يعرض جناح المركز عددًا جديدًا من "تقرير الأحوال المعيشية للأسرة المصرية"، فقد تمت إقامة مرصد أحوال الأسرة المصرية لتحليل ومتابعة تغيرات الحياة المعيشية منذ مايو 2008. ويستند تقرير "الأحوال المعيشية (2011-2022)" على 10 مسوح ميدانية سنوية لنحو 12 ألف أسرة. يركز التقرير على الدخل، الإنفاق، خدمات المرافق العامة، ما يتيح للحكومة الاستجابة الفعّالة لتغيرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ويعكس حرص الحكومة على تحسين سياساتها لتعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.



وفي ضوء استعراض أحدث الإصدارات البحثية الخاصة بالمركز، أشار مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات إلى عدد من إصدارات المركز والتي من بينها 20 تقريرًا معلوماتيًا آخرها تقرير بريكس، حيث يتناول كل تقرير بالسلسلة مناقشة وتحليل قضية هامة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار. وجاء آخر عدد بعنوان "مصر ودول البريكس... فرص واعدة" الذي يتناول أبرز الفرص الواعدة لمصر جراء انضمامها للتكتل، ومجلة "آفاق المناخ" أحد الإصدارات العلمية التطبيقية المحكمة التي تصدر بدورية ربع سنوية باللغتين العربية والإنجليزية تتناول أبرز مستجدات العمل المناخي.



وأشار "الجوهري" إلى إطلاق "منتدى السياسات العامة"، وذلك في إطار الدور الذي يلعبه المركز في تفعيل مبدأ المسئولية الاجتماعية تجاه مجتمع الباحثين لإشراكهم في عملية صنع القرار من خلال اعتماد نموذج جديد يحقق إمكاناتهم، وقد شهد المنتدى مشاركة أكثر من 550 مشاركًا على مدار ثلاث سنوات منذ انطلاق أولى فعالياته في أغسطس 2021، وتنوعت المشاركة بين طلبة البكالوريوس وحديثي التخرج وكذلك طلبة الماجستير والدكتوراه من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على حد سواء، ساهموا في إصدار أكثر من 55 إصدارة تنوعت ما بين أبحاث وأوراق سياسات تمت إتاحتها من خلال منصات المركز الرقمية.



ولفت أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مشاركة المركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية من المشاركات الرائدة، حيث تمثل نقلة نوعية على مستوى عرض وتقديم المحتوى عبر آليات جديدة ومختلفة يقدمها للجمهور من خلال باقة منتقاة لأبرز إصداراته المعلوماتية المدعومة بتقنيات الواقع المعزز لنشر حقائق سليمة عن مؤشرات الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الجيل الرقمي، والتي تتيح للزائر "جولة افتراضية" يستخدم فيها تقنية "الميتافيرس"، بحيث تأخذ زائر الجناح إلى داخل إصدارات المركز، استثمر خلالها الأدوات المختلفة التي عمل على تطويرها خلال السنوات الماضية في مجالات الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل خدمة لزوار الجناح.