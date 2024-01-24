الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرض القاهرة للكتاب بعد قليل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، فعاليات الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة وحضور لفيف كبير من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب.

وتشارك دولة النرويج كضيف شرف المعرض هذا العام، وتشارك أيضا 70 دولة عربية وأجنبية، الى جانب الناشرين المصريين، كما يحمل المعرض شخصية الكاتب والمؤرخ المصري سليم حسن.

وزارة الثقافة أعلنت تفاصيل الأجندة البرامجية لفعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، والتي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، الأربعاء 24 يناير.

تأتي هذه الدورة تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”، وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وتُنظمها الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض القاهره الدولي للكتاب وزارة الثقافة شخصية الكاتب

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