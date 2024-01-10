"سقوط السيدة عُلا "جديد الروائي عبد الرحمن عباس بمعرض الكتاب

صدرت رواية "سقوط السيدة عُلا" للروائي الشاب عبد الرحمن عباس ضمن استعدادات المشاركة في الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويتطرق "عباس" في "سقوط السيدة عُلا" إلى تسليط الضوء على فكرة التجاوز في الحب، وكيف يمكن لمن يفشلون في التجاوز أن يدفعوا حياتهم ثمنًا لهذا القرار، كما يستكمل نهجه في تشريح منظومة العادات والتقاليد التي تحكم المجتمع، والتي بسببها يُظلم الكثير من الناس.

ومن المقرر أن تشارك الرواية، الصادرة عن دار اسكرايب للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، على ان تعرض بعد ذلك في المعارض العربية خلال الأشهر المقبلة.

وتعد رواية سقوط السيدة عُلا، هي الرواية الثالثة للكاتب والروائي عبد الرحمن عباس، بعد أن أصدر “في مارس يبدأ كل شيء” عام 2015، و"جوابات قصر الدوبارة" في 2019، إضافة إلى كتابته الصحفية والأدبية في عدة دوريات ومنصات عربية.

موعد معرض القاهرة للكتاب

يفتتح معرض القاهرة للكتاب الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 في العاشرة صباحًا ويقتصر دخول المعرض على أصحاب الدعوات، والمشتركين بصالة العرض الرئيسية، والناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب من رجال الأعمال، والمهنيين، وأساتذة الجامعات بواسطة دعوات خاصة.

فيما يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، ويستمر العمل في المعرض من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شعار الدورة الـ55 ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، لذا ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"