الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. إنشاء مصنع جديد للأدوية فى اقتصادية قناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأوركيديا للصناعات الدوائية؛ لإنشاء مصنع جديد للأدوية، بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار جنيه، ضمن سلسلة توقيعات الهيئة لاتفاقيات إطارية مع خمس شركات قطاع خاص عاملة في مجالات مختلفة.


وقع على الاتفاقية أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ممثلًا عن الهيئة، وعن أوركيديا للصناعات الدوائية الدكتور أسامة محمد فؤاد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.  


وأشار وليد جمال الدين إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتقديم حوافز مُشجعة وداعمة للمستثمرين، وذلك من خلال اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والشركات المستهدفة، تشمل إمكانية مُساهمة الهيئة في إعداد دراسات الجدوى، وكذا عرض المُشاركة بحصةٍ في تلك المشروعات، مقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض، لافتًا إلى أن تلك الاتفاقيات الخمس تعدُ بداية لعدد 50 اتفاقية تم التفاوض بشأنها.

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من جهته؛ قال الدكتور أسامة عباس إن الاتفاقية تهدف إلى إقامة مشروع مصنع أدوية؛ من خلال تخصيص أرض للشركة داخل المنطقة الاقتصادية، على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه.

توسعات 


وأشار "عباس" إلى أن الاتفاقية تأتي أيضًا في إطار خطط أوركيديا التوسعية الهادفة إلى مضاعفة إنتاجها في مجال صناعة الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل العلاجية لخلق مزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المصري؛ من خلال خلق فرص تصديرية واعدة لصناعة الدواء، بعد ما حققته من نجاحات كبيرة ونمو متزايد خلال السنوات القليلة الماضية، ليس فقط على مستوي السوق المحلية، ولكن أيضًا على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

مصطفى مدبولى أحمد سعد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أوركيديا السويس

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