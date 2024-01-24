الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الاستثمار تبدأ في إعداد "تقرير الاستدامة الأول"

حسام هيبة
حسام هيبة

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورشة عمل لإعداد "تقرير الاستدامة الأول للهيئة" بالتعاون مع شركة "دي كاربون" المتخصصة في الاستشارات البيئية ومكافحة تغير المناخ، بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتور أحمد بلال، أحد مؤسسي شركة دي كاربون ومدير الأبحاث والابتكار بالشركة.

كان حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، قد وقع بروتوكول تعاون مع شركة دي كاربون للاستشارات البيئية، لتقديم الدعم الفني وتعزيز جوانب الاستدامة للهيئة والبدء في إعداد تقرير الاستدامة الأول للهيئة، المعني بإبراز جهود الهيئة لدمج مؤشرات الاستدامة ضمن استراتيجيتها وأنشطتها، وتقييم المبادرات التي تطلقها الهيئة، على أن يتضمن التقرير الاول للأستدامة الافصاح والتقييم لأنشطة الهيئة.

بدء إعداد "تقرير الاستدامة الأول"

وقالت الدكتورة داليا الهواري، إن إطلاق الهيئة للتقرير الأول للاستدامة يأتي في إطار الأهتمام بدمج جهود جذب الاستثمارات الأجنبية تحت مظلة أولويات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتقييم المستمر للأنشطة الحكومية وفق المعايير الدولية، لتحقيق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ‏‏(رؤية مصر 2030).

وأشار مجدي النبراوي، إلى أن تقرير الاستدامة السنوي سيوضح المساهمة الإيجابية للهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وفق المؤشرات والمعايير العالمية، وسيساهم الإفصاح عن هذه المؤشرات في استمرار التطوير المؤسسي بالهيئة، مؤكدًا انفتاح الهيئة على مقترحات مجتمع الأعمال والخبراء في مجال التنمية لتحقيق تحسين مستمر في أداء الهيئة في كافة المجالات.

وقال الدكتور أحمد بلال، إن الاستدامة البيئية ستتكامل مع محاور عمل الهيئة العامة للاستثمار، وهي الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمار المحلي، وتطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وإدارة المناطق الحرة، وتنمية المناطق الاستثمارية، والتطوير المؤسسي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاستدامة الأول للهيئة دي كاربون الاستشارات البيئية مكافحة تغير المناخ المناخ

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