ضبط 25 عنصرا إجراميا في اقتحام أوكار الكيف بالمحافظات

واصلت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر، الجيزة، القليوبية، شمال سيناء، البحيرة، الفيوم، قنا، الوادى الجديد) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وفى مديرية أمن الأقصر؛ تم ضبط (عنصران إجراميان – مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا).. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش– فرد محلى وطلقة).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة).. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش– فرد محلى وطلقة).

وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة الصف).. وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام).

وتم ضبط (4 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).. وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الهيروين) وضبط (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس).. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- ميزان حساس)، ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة الصف).. وبحوزته (2،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الآيس).

كما تم ضبط (4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"– مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة).. وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- طبنجة وعدد من الطلقات- 3 سيارات ملاكى).

وفى مديرية أمن القليوبية؛ تم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية"– مقيمون بدائرة مركز شرطة الخانكة).. وبحوزتهم (3 بنادق آلية و3 خزينة آلية وعدد من الطلقات- كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الآيس"- عدد من الأقراص المخدرة- 2 ميزان حساس).

وفى مديرية أمن شمال سيناء؛ تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش).. وبحوزته (1،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى مديرية أمن البحيرة؛تم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة شبرا خيت).. وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 بندقية خرطوش- 8 فرد محلى وعدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن الفيوم؛ تم ضبط (عاطلان وربة منزل "لهم معلومات جنائية"– مقيمون بدائرة قسم شرطة أول الفيوم).. وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى"الهيروين، الآيس" بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات- ميزان حساس).

وفى مديرية أمن قنا؛ تم ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين").

وفى مديرية أمن الوادى الجديد؛ تم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الخارجة).. وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الحشيش، الآيس"– دراجة نارية) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.