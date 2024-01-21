الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 سيدات غسلن 55 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 سيدات "لهن معلومات جنائية") لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق شراء (العقارات – الدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (55 مليون جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 55 مليون جنيه تقريبا غسل الأموال مجال الإتجار بالمواد المخدرة الأسلحة والذخائر

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